2020/03/07 | 11:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة لوكالاء الابراج لشركة الايرث لنك في البصرة بسبب ضعف الانترنت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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