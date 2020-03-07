الصحة العالمية تشيد باجراءات مواجهة كورونا في العراق

2020/03/07 | 11:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت منظمة الصحة العالمية بإجراءات العراق في مواجهة فيروس كورونا مؤكدة أن نسبة الشفاء عالية جداً. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن”الإجراءات المتخذة من العراق متوافقة مع معايير الصحة العالمية”، مشيراً إلى أن ” القرارات التي اتخذتها خلية الأزمة هي لمصلحة الشعب

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