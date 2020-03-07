السليمانية تغلق أسواقها كلياً لمدة 3 أيام لمكافحة كورونا

2020/03/07 | 11:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم محافظة السليمانية إغلاق مركز المحافظة كلياً لمدة ثلاثة أيام من أجل تعقيمها وتطهيرها إثر تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد.وقال نائب مدير صحة السليمانية هيرش سليم إن أسواق مدينة السليمانية ستغلق بشكل كامل لمدة ثلاثة أيام من أجل تعقيمها وتطهيرها،وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية على خلفية تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد

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