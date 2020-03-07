سعود سالم - موت السيد نون

2020/03/07 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم ١-;-٦-;- - السيد نون، مواطن يعيش مع زوجته وأولاده في أحد الأحياء البرجوازية من المدينة منذ سنوات عديدة دون مشاكل تذكر، يمارس عمله كمدرس للرياضيات في الجامعة، حتى ذلك الصباح المشؤوم الذي سقطت عليه قذيفة طائشة أثناء إخراج سيارته من الكاراج للذهاب إلى العمل.بطبيعة الحال لم يعرف سبب موته إلا فيما بعد، ذلك أنه بعد تفجير السيارة لم يستعد وعيه إلا في المستشفى لعدة ساعات، ولم ينجح الأطباء في ترقيع ......

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