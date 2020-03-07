توضيح من الخطوط الجوية الأردنية بشأن أنباء إيقاف رحلاتها إلى بغداد

2020/03/07 | 12:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت الخطوط الملكية الأردنية، اليوم السبت، استمرار رحلاتها الجوية إلى بغداد.وقال مدير شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عبدالله الزيود في بيان تلقته “يس عراق” إن “رحلات الشركة بين العاصمتين الأردنية والعراقية لا تزال مستمرة”، مشيراً إلى أن ما يجري خلال هذه الفترة ،هو فقط إلغاء لبعض الرحلات الجوية إلى بغداد وعدد […]

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