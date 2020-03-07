تحذيرات من إصابة نائب ترامب وبومبيو بكورونا

2020/03/07 | 12:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اللوبي المؤيد لإسرائيل “آيباك”، السبت، عن اصابة اثنين من بين الآلاف الذين حضروا مؤتمره السنوي قبل ايام، بفيروس كورونا، والذين كان من بينهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ونائب الرئيس الاميركي مايك بنس.وقال اللوبي في تدوينة إنه “لقد أكدنا أن اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر كانا قدِما من نيويورك،

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