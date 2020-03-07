الحشد الشعبي يواصل تعفير المدارس والدوائر الرسمية في بغداد والبصرة للوقاية من كورونا

2020/03/07 | 12:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل حملة وعي لهيئة الحشد الشعبي، السبت، بتعفير وتطهير المدارس والدوائر الرسمية في بغداد والبصرة للوقاية من انتشار فايروس كورونا، فيما حملت هذه الجولة اسم الشهيد القائد ابو مهدي المهندس”.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,انه “ضمن حملة وعي التي أطلقتها هيئة الحشد الشعبي باشر اللواء الخامس بتعفير وتعقيم للمدارس والدوائر الرسمية

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