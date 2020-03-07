2020/03/07 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء حامد خليل الشمري، اليوم السبت، كافة منتسبي القيادة بعدم استخدام الهاتف المحمول اثناء تنفيذ الواجبات الأمنية.وأكد الشمري في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “ضرورة الانتباه واليقظة في تنفيذ الواجبات الامنية وعدم استخدام الهواتف النقالة التي تشتت الانتباه وتحدث ارباك في الاداء الامني مما ينعكس سلباً على الخدمات الامنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ديالى تمنع استخدام الهاتف اثناء تنفيذ الواجبات الامنية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ديالى تمنع استخدام الهاتف اثناء تنفيذ الواجبات الامنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).