اغلاق مكتب ايرثلينك في الناصرية احتجاجا على ضعف الانترنت

2020/03/07 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق عدد من وكلاء شركة إيرثلنك وأصحاب الأبراج المزودة لخدمة الانترنت في المحافظة، اليوم السبت، مكتب إيرثلنك في الناصرية، إحتجاجا على ضعف خدمة الانترنت في المحافظة.وقال مصدر، ان “وكلاء الشركة وأصحاب أبراج الانترنت قد أغلقوا اليوم فرغ الناصرية لشركة ايرثلنك احتجاجا على الخدمة السيئة للانترنت”.وكان عدد من الاشخاص اشتكى من المواطنين على

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