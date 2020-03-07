شاهد.. عالم فيروسات أميركي يكشف تفاصيل “خطيرة” عن كورونا

2020/03/07 | 12:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال رئيس منظمة مكافحة الأوبئة الأميركية، إن فيروس كورونا يختلف عن كل الأوبئة التي ضربت العالم في سنوات سابقة، مبينا أن كورونا له القدرة على الانفجار والانتشار في العالم كله.وذكر خلال حديث مع محطة أميركية، “أنا لا أريد أن اتنبأ لأنني أعتقد بأننا نحن من سيقرر مصير هذا الفيروس، موضحا أن، […]

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