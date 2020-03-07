سرقة عشرات الكيلوغرامات من الذهب من محال للصاغة في سوران بأربيل

2020/03/07 | 12:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت ان مجموعة من الاشخاص سرقوا محال لصاغة في قضاء سوران شمالي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد كسر ابوابها.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان مجهولين قاموا في وقت متأخر من ليلة امس بكسر محال لبيع المصوغات الذهبية في سوق بقضاء سوران وسرقة محتوياتها.

واضاف المصدر انه تمت سرقة قرابة 30 كغم من تلك المحال اضافة الى مبالغ مالية.

من جهته اعلن قائممقام القضاء كرمانج عزت في بيان ان القوات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث للكشف عن ملابساته والقاء القبض على المتورطين بتنفذ الجريمة.

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