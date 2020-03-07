اليوم .. التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وسوسيداد

2020/03/07 | 12:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي برشلونة مع ريال سوسيداد، اليوم السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.ويتطلع البلوغرانا لانتصار يستعيد به صدارة الليغا مؤقتًا، عقب خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد (2-0)، الأحد الماضي.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن البارسا سيدخل لقاء اليوم كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيغن.الدفاع: ألبا – لينغليت – بيكيه

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