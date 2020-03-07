2020/03/07 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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المثنى تعلن غلق جميع المزارات الدينية لمدة 15 يوماً

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت (07 آذار 2020)، توضيحاً بشأن اعتماد النظام الالكتروني في تدريس الطلبة خلال العطلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عدنان العربي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد قرار تمديد

بغداد اليوم- اربيل

اكد محافظ اربيل ، فرست صوفي، السبت (07 آذار 2020)، ان الحالة الصحية للمصابة بفايروس كورونا في مدينة اربيل مستقرة وهي تحت الرعاية الطبية.

وقال فرست صوفي خلال مؤتمر صحفي، ان "الحالة الصحية للمريضة المصابة بفايروس كورونا مست

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، السبت (07 آذار 2020)، ضبط لحوم مستوردة منتهية الصلاحية في منفذ أم قصر الشمالي بالبصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي، وبالتعاون مع

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