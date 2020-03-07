التعليم تصدر توضيحاً بشأن اعتماد النظام الالكتروني في تدريس طلبة الجامعات

2020/03/07 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت (07 آذار 2020)، توضيحاً بشأن اعتماد النظام الالكتروني في تدريس الطلبة خلال العطلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عدنان العربي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد قرار تمديد تعطيل الدوام من قبل خلية الأزمة تم استحداث نظام (كوكل كلاس روم) لشرح بعض الدروس ،ولكي يبقى الأساتذة متواصلين مع الطلبة"، لافتاً إلى أن "هناك نحو 80 بالمئة من الطلبة استفادوا من هذا التعليم".

واضاف أن "محافظات نينوى وميسان وبابل وعدداً من الجامعات الأخرى باشرت بالتعليم الالكتروني"، مشيراً إلى أن "بعض الجامعات استغلت قرار خلية الأزمة بتعطيل الدوام وقامت بتعفير الجامعات بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني وهيأة الحشد الشعبي.

وكانت وزارة التعليم العالي، قررت امس الجمعة، تمديد تعطيل دوام الجامعات والكليات الاهلية لغاية يوم الخميس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "نتيجة للظروف التي يمر بها البلد ولاسباب وقائية واحترازية من فايروس كورونا وجهت هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي بتمديد تأجيل الدوام لطلبة الدراسات الأولية والعليا لغاية يوم الخميس الموافق 12 اذار الجاري، ولجميع الجامعات والكليات الحكومية والاهلية في المحافظات العراقية كافة".

المثنى تعلن غلق جميع المزارات الدينية لمدة 15 يوماً

يتبع .



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بغداد اليوم- اربيل

اكد محافظ اربيل ، فرست صوفي، السبت (07 آذار 2020)، ان الحالة الصحية للمصابة بفايروس كورونا في مدينة اربيل مستقرة وهي تحت الرعاية الطبية.

وقال فرست صوفي خلال مؤتمر صحفي، ان "الحالة الصحية للمريضة المصابة بفايروس كورونا مست

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الهيأة العامة للكمارك، السبت (07 آذار 2020)، ضبط لحوم مستوردة منتهية الصلاحية في منفذ أم قصر الشمالي بالبصرة.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي، وبالتعاون مع

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