التعليم العالي توضح بشأن اعتماد النظام الالكتروني في تدريس طلبة الجامعات

2020/03/07 | 12:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، توضيحاً بشأن اعتماد النظام الالكتروني في تدريس الطلبة خلال العطلة.وقال المتحدث باسم الوزارة، عدنان العربي في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “بعد قرار تمديد تعطيل الدوام من قبل خلية الأزمة تم استحداث نظام (كوكل كلاس روم) لشرح بعض الدروس ،ولكي يبقى الأساتذة متواصلين […]

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