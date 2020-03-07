/9/ مرشحين لمنصب رئيس الحكومة في العراق.. تعرف إلى أبرزهم

2020/03/07 | 12:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل نت كشفت صحيفة “اندبندنت” البريطانية بنسختها العربية، اليوم السبت، عن مقترحٍ سياسي باختيار مرشح لرئاسة الوزراء بالتصويت، وأن المرشحين لرئاسة #الحكومة_العراقية إلى /9/ مرشحين.وذكرت الصحيفة في

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