الإعلام الرقمي: تعليق عمل بعض الدوائر فرصة لتفعيل الحكومة الالكترونية

2020/03/07 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر مركز الاعلام الرقمي، قرار تعليق دوام بعض المؤسسات الحكومية، بسبب ظهور اصابات بفايروس كورونا في البلاد، فرصة لإعادة العمل وتنشيط الحكومة الالكترونية.

وأوضح المركز في بيان، ان بعض المؤسسات الحكومية العراقية، منها دوائر التسجيل في المرور والجنسية والجوازات، إضافة الى المؤسسات التعليمية، علقت نشاطاتها بعد اعلان الاصابات بالفيروس، مما يتسبب بتأخر معاملات المواطنين، وزخما كبيرا حتى بعد معاودة العمل، وهو ما يتطلب “رقمنة” عمل المؤسسات الحكومية، واستخدام الانظمة الالكترونية لتسيير وانجاز معاملات المواطنين عبر الانترنت، مشددا على ضرورة توفير البنى التحتية اللازمة لعمل الانظمة الالكترونية

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