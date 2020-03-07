تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في اربيل

2020/03/07 | 12:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة أربيل.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان الفحوص التي أجريت لسبعة وعشرين شخصا، مشتبها بإصابتهم بالفيروس، اظهر نتيجة إيجابية واحدة لدى امرأة تبلغ الثالثة والثلاثين من العمر، لتصل الإصابات المسجلة في الاقليم الى تسع حالات، مبينة ان الحالة الصحية للمريضة مستقرة في الوقت الراهن.

وأضاف البيان ان الجهات الصحية أخضعت الفين وثمانمئة وأربعة اشخاص لإجراءات العزل، في ثلاثين موقعا تم تخصيصها لهذا الغرض، مشيرة الى انهاء الحجر لمئات الحالات بعد التأكد من عدم اصابتهم بالفيروس.

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