الحجر على الأسطول الأمريكي السادس صحيا خوفا من كورونا

2020/03/07 | 13:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الأسطول السادس للبحرية الأمريكية حجرا ذاتيا على سفنه خلال الفترات التي تفصل بين زياراته للموانئ الأوروبية بسبب مخاوف من إصابة بحاريه بفيروس "كورونا".

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