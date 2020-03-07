خلية الأزمة في المثنى تقرر غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة خمسة عشر يوماً

2020/03/07 | 13:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الأزمة في محافظة المثنى غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة خمسة عشر يوماً.

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