مدونة.. باسل حسين

2020/03/07 | 13:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: باسل حسين يملك الوقفان السني والشيعي ومعهما العتبات ثروات ضخمة، لكن لم يقدم ايا منهم مشروعا خيريا واحدا كبيرا بالمجان لخدمة المجتمع، كأن يتم بناء مستشفيات مجانية، أو التبرع ببناء عدد من المدارس.ما فائدة هذه المؤسسات اذا لم تساهم في بناء المجتمع أو تشعر بالامه اليس الدين رحمة وإحسان وتكافل.يملك الوقفان السني […]

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