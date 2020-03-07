كم بلغ تراجع الصادرات الصينية بسبب انتشار فيروس كورونا؟

2020/03/07 | 13:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – سجلت الصين انهيارا بنسبة 17,2% في صادراتها خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تحت وطأة المخاوف حول انتشار فيروس كورونا المستجد الذي شل النشاط الاقتصادي في هذا البلد، على ما أعلنت الجمارك الصينية السبت.وهذا أكبر تراجع في صادرات العملاق الآسيوي منذ شباط/فبراير 2019 حين كانت […]

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