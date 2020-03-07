الروس يسخرون أجسامهم للتكنولوجيا لتسهيل حياتهم وإطالة أعمارهم

2020/03/07 | 13:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو- (أ ف ب) – بواسطة مبضع يحدث فلاديسلاف زايتسيف حزا بين ابهام المريض وسبابته ويدخل فيه قطعة زجاجية صغيرة اسطوانية الشكل هي شريحة توضع تحت الجلد ستسمح له بفتح باب مكتبه.ويقول المريض أليسكي راوتكين وهو خبير في البرمجة المعلوماتية يبلغ الرابعة والعشرين “قررت القيام بذلك منذ فترة طويلة.الأمر عملي وفريد من […]

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