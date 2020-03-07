الحكمة: وجود حراك نيابي جديد لترشيح شخصية من الشباب لرئاسة الوزراء

2020/03/07 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة الحكمة النيابية عن وجود حراك نيابي للضغط على القادة السياسيين لترشيح شخصية من الشباب لرئاسة الوزراء.

وأكد النائب عن الكتلة حسن فدعم في تصريح، وجود حراك جديد داخل مجلس النواب من نواب شباب من الكتل الشيعية للضغط على قادة كتلهم لغرض أن تكون مواصفات رئيس الوزراء المكلف مختلفة تماماً عن الذي سلفه، موضحاً أن المواصفات تتضمن أن يكون شاباً وضمن الخدمة الوظيفية حسب قانون التقاعد، وأن يكون من أبناء الداخل وليس لديه أية جنسية مزدوجة.

وأضاف، أن الاجتماعات مستمرة بين القادة السياسيين منذ اعتذار محمد علاوي عن التكليف برئاسة الوزراء، وتم طرح أسماء عدة بعضها استبعدت، والبعض الآخر قيد الدراسة من الأطراف السياسية.

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