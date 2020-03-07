الصحة العالمية: نأمل ان يختفي فيروس كورونا في الصيف

2020/03/07 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن انباء محبطة بشأن الترجيحات التي تشير الى اختفاء فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف.

واكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك ريان في تصريح، ان من الخطأ الاعتقاد أن انتشار الفيروس سيكون مرتبطا بموسم معين، وانه سيختفي في فصل الصيف، بسبب عدم وجود دليل على ذلك، بل ان على الجميع ان يفترض بأن الفيروس سيظل قادرا على الانتشار، معربا عن أمله بانتهاء العدوى في الصيف قائلا، ان ذلك سيكون هبة من السماء على حد تعبيره.

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