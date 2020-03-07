الصحة العالمية: نسعى لتزويد العراق بوسائل تشخيصية لمرض كورونا

2020/03/07 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول طوارئ مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، وائل حتاحت، عن التواصل مع الدول القادرة على تزويد العراق بوسائل تشخيصية لمرض كورونا.

وقال حتاحت ان الوضع في العراق ضمن الإمكانات المحدودة لمواجهة كورونا لا بأس به، مضيفاً ان الحاجة الآن محصورة بالتجهيزات أو وسائل الوقاية الشخصية للعاملين والعدة التشخيصية للمرض.

واكد ان منظمة الصحة العالمية حاولت قدر الإمكان إيصال الصوت للدول المانحة التي لديها الإمكانية لتوريد هذا النوع من الوسائل الشخصية أو التشخيصية وخلال وقت قصير ستؤمن هذا، وعبر حتاحت عن أمله بأن يتم السيطرة على الفيروس في الصيف بشكل أفضل مع ارتفاع درجات الحرارة لكن هذا الشيء غير مؤكد في الوقت الحالي.

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