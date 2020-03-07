وفاة نائبة إيرانية بعد إصابتها بفيروس كورونا

2020/03/07 | 13:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بوفاة نائبة إيرانية بعد إصابتها بفيروس كورونا، الذي حصد أرواح عدد من المسؤولين الإيرانيين بينهم نواب في البرلمان.

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