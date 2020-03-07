وزارة الاوقاف الكوردستانية تنأى بنفسها عن تصريحات النقشبندي حول

2020/03/07 | 13:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة الاوقاف والشوؤن الدينية في اقليم كوردستان يوم السبت بيانا نأت فيه بنفسها عن تصريحات مدير علاقاتها مريون النقشبندي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم ان تصريحات النقشبندي لا تعبر بأي شكل من الاشكال عن الرأي الرسمي للوزارة.

واثنت الوزارة على موقف ومكانة المجلس الاعلى للافتاء في اقليم كوردستان، مؤكدة على العلاقات الجيدة والمتينة بين المجلس و الوزارة .

وكان قال مدير العلاقات العامة في الوزارة مريوان النقشبندي قد قال في تصريح لإذاعة "صوت امريكا" قسم اللغة الكوردية اليوم، ان "اعتبار من يتوفى بفيروس كورونا شهيدا مدعاة للقلق (..) وغير مقبول ايضا لما يحتمله من تفسيرات خاطئة بين الناس".

واضاف ان "الله من يمنح درجة الشهادة ولا يحق لمجلس الافتاء ان يحدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار".

وكان المجلس قد اصدر قبل ايام فتوى اعتبر فيها من يتوفى اثر اصابته بالفيروس "شهيدا".

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