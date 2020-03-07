2020/03/07 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم التنبؤ الجوي، السبت (07 آذار 2020)، حالة الطقس لليومين المقبلين، مشيرة الى ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.





وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الوسطى سيكون فيها الطقس يوم غد الاحد، صحو مع بعض من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، بينما المنطقة الشمالية سيكون فيها الطقس صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، في حين يكون الطقس بالمنطقة الجنوبية، صحو الى غائم جزئي، ولا يشهد تغييرات في درجات الحرارة".

وأشارت الى أن "الطقس ليوم الاثنين، سيكون في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم، مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، بينما المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها صحو مع بعض الغيوم، إضافة الى ارتفاع قليل بدرجات الحرارة، والمنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها صحو مع بعض الغيوم، وارتفاع قليل بدرجات الحرارة".

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت خلية الأزمة في محافظة المثنى، السبت (7 آذار 2020)، غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة خمسة عشر يوماً.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة في المثنى، تقرر، غلق جميع المزارات ال

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت (07 آذار 2020)، توضيحاً بشأن اعتماد النظام الالكتروني في تدريس الطلبة خلال العطلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عدنان العربي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد قرار تمديد

بغداد اليوم- اربيل

اكد محافظ اربيل ، فرست صوفي، السبت (07 آذار 2020)، ان الحالة الصحية للمصابة بفايروس كورونا في مدينة اربيل مستقرة وهي تحت الرعاية الطبية.

وقال فرست صوفي خلال مؤتمر صحفي، ان "الحالة الصحية للمريضة المصابة بفايروس كورونا مست

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بدءاً من الغد.. توقعات جوية بارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بدءاً من الغد.. توقعات جوية بارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).