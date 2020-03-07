الصحة الكويتية تعلن تسجيل إصابات جديدة بـ’’كورونا’’ وارتفاع العدد إلى 61 مصاباً

2020/03/07 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزار الصحة الكويتية، السبت (07 آذار، 2020) تسجيل ثلاث إصابات جديدة، بفيروس كورونا، خلال الأربع وعشرين ساعة ماضية، ليصبح عدد الحالات المصابة بالفيروس 61 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث الرسمي، باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، في بيان، ان "الحالات الثلاثة كانت موجودة في الحجر الصحة الإيراني، ومرتبطة بالسفر الى إيران".

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت (07 آذار 2020)، بأن النائبة في البرلمان الإيراني عن طهران، فاطمة رهبر، توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الانباء الإيرانية، أن "البرلمانية المنتخبة وعضو المجلس المركزي

بغداد اليوم-متابعة

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفر السواحل التركي، بعدم السماح للمهاجرين بمحاولة عبور بحر إيجة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك للحفاظ على سلامتهم.

وقال بيان من خفر السواحل نقلا عن أمر رئاسي، إن "عبور المهاجرين غير الشر

بغداد اليوم-متابعة

قررت شركة "فيسبوك" إغلاق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى الاثنين المقبل، بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس "كورونا".

وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة: "إن موظفا في مكتبنا بسنغاف

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