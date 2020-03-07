عاصفة غبارية تجتاح العراق

2020/03/07 | 13:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية اليوم السبت ان تجتاح عاصفة غبارية، وموجة اشد حدة مناطق ومدن جنوب وغرب العراق....

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