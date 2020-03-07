نائبة عراقية تدعو لاستبدال بلاسخارت وتكشف عن الشذوذ والمخدرات

2020/03/07 | 13:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت النائبة العراقية عالية نصيف، اليوم السبت (7 آذار 2020)، مبعوثة الامم المتحدة الى العراق جنين بلاسخارت بالتعمد في "التضليل وتغييب الحقائق" في اح...

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