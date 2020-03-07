صحة الكرخ في بغداد تكشف تفاصيل شفاء أول مصاب بكورونا

2020/03/07 | 13:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير عام صحة الكرخ في العاصمة بغداد جاسب الحجامي، تفاصيل مراحل شفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا في العراق، فيما اشار الى تماثل أربعة أشخاص آخرين ...

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