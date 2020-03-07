2020/03/07 | 13:19 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زراعة ذي قار: فرق خاصة تكافح ثمان اسراب للجراد في مناطق "اللحيس" و "ابو غار" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 13:19.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة ذي قار: فرق خاصة تكافح ثمان اسراب للجراد في مناطق "اللحيس" و "ابو غار") نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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