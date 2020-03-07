عبدالجبار الرفاعي - #محمد_عمارة في محطاته الاعتقادية

2020/03/07 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجبار_الرفاعي توفي مساء الجمعة 28-2-2020 في القاهرة الصديق الدكتور محمد عمارة، تغمدّه الله برحمته الواسعة.أحزنني رحيلُه، على الرغم من اختلافي الفكري معه، لأن خسارة الوطن والعالَم بفقدان العالِم تفوق كلَّ خسارة.لأننا محكومون بالتراثِ وقيمِه وأحكامِه، ترسخت لدينا تقاليدُ الاحتفاءِ المبالَغ به بالأموات، والإفراطِ في الثناء على آثارهم، والإعلاءِ من قيمة منجزهم، وتجاهلِ ما أنتجته هذه الآثارُ من تعصبات ......

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