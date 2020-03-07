فرات إسبر - المرأة ما بين الثامن من آذار ورياض الصالحين

2020/03/07 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فرات_إسبر هل من تَغيّير على مدى قرون ؟في عيادة طبيب الأسنان كنت أنتظر دوري .نساءٌ مختلفات الأعمار ، كنت قد أخذت ُمقعدي في زاوية وأستمع إلى الحوار الدائر بين امرأةٍ وشابة ، يبدو فرق العمر واضحا ً بينهما ولكن الحديثَ المخيف من الشابة هو الذي أقلقني ، كيف لي أن أدخلَ مع مثل هذه الشابة التي تؤيد ضرب المرأة وتحب كثيرا أن يضربها زوجها إذا أخطأت ، لأن الضرب حسب رأيها يؤدي إلى التربيةالصحيحة .!......

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