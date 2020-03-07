2020/03/07 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي لماذا يستطيع الخليفة الثاني لدولة اللادولة الأحادية العقيدية الجزيرية، ان يرى نوع وطبيعة ملكية الأرض في ارض السواد، في حين يذهب أبناء البلاد في الزمن الأخير الحداثي الى الضياع بمواجهة قضية هي جوهر اللحظة التي يعيشونها، فينتقلون حين ينتقلون من القول بنظام "الديرة" الديمقراطي وكانه حالة شكلية عارضة، الى تكريس الملكية الخاصة بالإصلاح الزراعي، أي لاعادة تكريس نمط اخر من الملكية البرجوازية المف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالامير الركابي - (1) تشرين: الثورة و- قرانها-/4) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالامير الركابي - (1) تشرين: الثورة و- قرانها-/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).