إصابتان بالفيروس بين حضور مؤتمر لآيباك في واشنطن شارك فيه نائب ترامب

2020/03/07 | 13:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – تأكّدت إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد بعد مشاركتهما بمؤتمر لوبي “آيباك” المؤيّد لإسرائيل في واشنطن والذي حضره نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى جانب العشرات من أعضاء الكونغرس.وأعلنت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك) في رسالة إلكترونية إلى الحاضرين والمتحدثين ومكاتب الكونغرس أن المصابين قدما من […]

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