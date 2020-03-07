اعتقال داعشيين عملا في ديوان الجند لداعش بالأنبار

2020/03/07 | 13:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على اثنين من العاملين بما يسمى ديوان الجند لداعش في الانبار .وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، إن “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٣٩ القت القبض على أثنين من الارهابيين في منطقة البو ذياب بجزيرة الرمادي –

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