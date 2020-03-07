النقل تعلن إيقاف حركة قطارات بغداد – بصرة الى إشعار اخر

2020/03/07 | 13:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت وزارة النقل والمواصلات، اليوم السبت، إيقاف حركة قطارات المسافرين الصاعدة والنازلة من بغداد إلى البصرة وبالعكس اعتبارا من يوم السبت المصادف 2020/3/7حتى إشعار اخر، ضمن التدابير الوقائية لخفض انتشار فيروس كورونا.واضاف بيان لشركة سكك حديد العراق، أطلعت “يس عراق” عليه، ان “هذا القرار جاء ضمن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتفادي […]

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