2020/03/07 | 13:50 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الأزمة تدعو شيوخ ووجهاء عشائر المثنى لإيقاف مجالس العزاء والمناسبات الاجتماعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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