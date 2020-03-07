صحة نينوى تصدر توضيحاً بشأن طبيب من بغداد يشتبه في إصابته بـ’’كورونا’’

2020/03/07 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الجمعة (07 آذار 2020)، إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية بدءاً من الغد، حرصا على اصابة المواطنين بفايروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قرر

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم التنبؤ الجوي، السبت (07 آذار 2020)، حالة الطقس لليومين المقبلين، مشيرة الى ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.





وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الوسطى

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت خلية الأزمة في محافظة المثنى، السبت (7 آذار 2020)، غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة خمسة عشر يوماً.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة في المثنى، تقرر، غلق جميع المزارات ال

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