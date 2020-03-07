مديرية الأحوال المدنية تقرر إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية بدءاً من الغد

2020/03/07 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الجمعة (07 آذار 2020)، إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية بدءاً من الغد، حرصا على اصابة المواطنين بفايروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/ آذار 2020، ولمدة اسبوع".

واضاف البيان أن "ذلك جاء للحفاظ على سلامة المواطنين من الاصابة بالمرض اعلاه ويستثنى من ذلك الحالات الانسانية والحرجة".

وتابع أن "القرار اتخذ حسب توجيهات لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 ولما تشهده دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من زخم من قبل المراجعين وحرصاً عليهم من الإصابة بمرض ( كورونا)".

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم التنبؤ الجوي، السبت (07 آذار 2020)، حالة الطقس لليومين المقبلين، مشيرة الى ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.





وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الوسطى

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت خلية الأزمة في محافظة المثنى، السبت (7 آذار 2020)، غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة خمسة عشر يوماً.

وقالت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "خلية الأزمة في المثنى، تقرر، غلق جميع المزارات ال

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