2020/03/07 | 13:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات العسكرية تقبض على اثنين من العاملين بما يسمى ديوان الجند لداعش في الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/07 | 13:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تقبض على اثنين من العاملين بما يسمى ديوان الجند لداعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تقبض على اثنين من العاملين بما يسمى ديوان الجند لداعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).