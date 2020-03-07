سائرون: ندعم ترشيح شخصية مستقلة ونزيهة وغير جدلية لرئاسة الوزراء

2020/03/07 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد تحالف سائرون، دعمه لترشيح شخصية مستقلة ونزيهة وغير جدلية لرئاسة الوزراء.

وشدّد النائب عن التحالف علي الغاوي في تصريح، على أهمية اختيار مرشح يتمتع بالاستقلالية والنزاهة للخروج من الأزمة الراهنة، مؤكداً أهمية التوافق السياسي في اختيار شخصية مقبولة وغير جدلية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء المكلف السابق محمد علاوي كان يحظى بمقبولية جيدة بين الكتل وبالتالي اعتذاره عن التكليف كان مبكراً، مما سبب تعقيدات أكبر للمشهد السياسي الحالي خاصة في الوقت الذي يعاني البلد فيه من تحديات عدة كتفشي كورونا ومشاكل مالية واقتصادية.

ودعا إلى ضرورة الاستعانة بالأكاديميين والشخصيات المستقلة لحسم منصب رئاسة الوزراء.

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