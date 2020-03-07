المالية النيابية: نعمل على تقليل العجز بموازنة العام الحالي دون المساس برواتب الموظفين

2020/03/07 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن سعيها لتقليل العجز فـ المـوازنـة العامة للدولة الفين وعشرين عبر تعظيم الموارد وتقليل النفقات غير الضرورية.

وقـال عضو اللجنة حنين القدو، إن لجنته ما تزال تنـتـظـر تـشـكـيـل حـكـومـة كـامـلـة الصلاحيات لإرسال الموازنة الى البرلمان بعد دراستها ووضـع خطط أولوياتها وبرامجها الــتــي تـخـتـلـف عــن خـطـط حـكـومـة تـصـريـف الأعمال.وأضـــاف، أن الإسراع بـتـشـكـيـل الـحـكـومـة سـيـدعـم دراســة الـبـنـود المختلفة فـي المـوازنـة وتـبـويـبـهـا وإعـطـاء أولــويــات معينة وخـاصـة تجاه مطالب المتظاهرين وتوفير الخدمات.

وأضاف، أن الـعـجـز التخميني وصـل في الموازنة الى واحد وخمسين تريليون دينار عراقي، واللجنة المالية تعمل على التقليل من العجز بطرق مختلفة.

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