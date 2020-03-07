وزارة الصحة العراقية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/07 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة والبيئة ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بغداد ومحافظات أخرى.

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أكد في بيان، تشخيص ثماني حالات جديدة في العراق، خمس اصابات في بغداد وتأكيد اصابتين في السليمانية، ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها بإصابته والاصابة الثامنة لامرأة من كربلاء تعاني عدة امراض مزمنة وخضعت مؤخرا لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا، مشيرا الى أن الوزارة اتخذت الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الاصابات والملامسين وحسب اللوائح الصحية الدولية.

وأضاف، أن وزارة الصحة والبيئة تؤكد ضرورة تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الإصابات، وتدعو كافة الجهات المعنية على متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين منعا لانتقال العدوى.

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