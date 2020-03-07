الجراد وتهديد الأمن الغذائي بشرق أفريقيا.. ين لينورا براون

2020/03/07 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ين لينورا براون ملايين من الجراد الأخضر الزاهي تحط على المزارع أو تحوم فوق المدن في بقع سميكة وداكنة اللون بعضها باتساع عدة أميال.ومنذ منتصف عام 2019، دمرت أسراب الجراد غير المسبوقة المزارع في شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا بينما هناك أكثر من 20 مليون شخص معرضين حالياً للجوع نتيجة هذه الأسراب.ويرى […]

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