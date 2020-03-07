فيروس كورونا.. كيف نُقيّم الخطر؟.. نيكولاس كريستوف

2020/03/07 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: نيكولاس كريستوف «آليس ولووفيتش»، ممرضة متدربة، بدأت مناوبتها في أحد مستشفيات فيلادلفيا ذات صباح.أصيبت بالمرض خلال نوبتها، وتدهورت حالتها بسرعة، وماتت تلك الليلة.كان ذلك في 1918، وكان الناس يسقطون ويموتون في كل مكان، جراء وباء الإنفلونزا الإسبانية.مستشفيات فيلادلفيا الـ31 كانت قد امتلأت عن آخرها وأخذت تصرف المرضى القادمين إليها، الذين كانوا […]

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