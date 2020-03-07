بالفيديو..خياط من الناصرية يصنع الكمامات ويوزعها مجانا


بالفيديو..خياط من الناصرية يصنع الكمامات ويوزعها مجانا
2020/03/07 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز
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